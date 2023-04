Frankfurter Flughafen-Parkhaus Foto: Andreas Arnold/dpa up-down up-down Flughafen-Parkhaus Schüsse in Frankfurt - Tote stammen aus NRW Von dpa | 03.04.2023, 11:57 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen sind weitere Details bekannt geworden. So stammten die beiden Toten aus Nordrhein-Westfalen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Der Mann habe in Hamm gelebt, der genaue Wohnort der 50-jährigen Frau sei ihr nicht bekannt. Die beiden waren demnach ein Paar gewesen, drei Tage nach der Trennung sei es zu der Tat im Parkhaus gekommen.