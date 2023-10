Essen Schüsse bei Raubüberfall: Täter flüchten ohne Beute Von dpa | 04.10.2023, 14:19 Uhr | Update vor 28 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Essen am Montagabend haben maskierte Täter mehrere Schüsse abgefeuert - vermutlich aus Schreckschusswaffen. Sie flüchteten jedoch nach Gegenwehr mehrerer Zeugen ohne Beute, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.