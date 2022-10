Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Dortmund Schüsse aus Auto auf Gruppe: Tatverdächtiger gefasst Von dpa | 12.10.2022, 10:17 Uhr

Die Polizei hat den mutmaßlichen Schützen gefasst, der in Dortmund aus einem Auto auf eine Personengruppe gefeuert haben soll. Ein Spezialeinsatzkommando habe den 28-Jährigen am Dienstag in der Wohnung seiner Lebensgefährtin festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Er kam wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.