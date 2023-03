Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Schüsse auf Zeitungsboten - Polizei sucht Rollerfahrer Von dpa | 16.03.2023, 16:38 Uhr

Nach den Schüssen auf einen Zeitungsboten in Hattingen ist ein Tatverdächtiger in Haft - aber die Polizei sucht noch nach einem Rollerfahrer oder einer -fahrerin. Der Roller soll einem Hinweis zufolge zum Tatzeitpunkt am frühen Samstagmorgen (11. März) in der Nähe des Tatorts vorbeigefahren sein, teilte die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis am Donnerstag mit. Man hoffe, dass der Fahrer oder die Fahrerin weitere Angaben zum Tatgeschehen geben könne.