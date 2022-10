Polizei Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Schüsse auf Freundin der Ex-Lebensgefährtin: Haftbefehl Von dpa | 31.10.2022, 17:28 Uhr

Hintergrund der Schüsse auf eine Frau am Parkplatz eines Tennisclubs in Köln soll eine Beziehungsgeschichte sein. Der 54-jährige Beschuldigte sei dringend verdächtig, am Sonntag mehrere Schüsse auf die Freundin seiner von ihm getrennt lebenden Lebensgefährtin abgegeben zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Die Freundin soll der ehemaligen Lebensgefährtin bei der Trennung behilflich gewesen sein.