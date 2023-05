Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hennef Schüsse auf Bekannten: 26-Jähriger festgenommen Von dpa | 02.05.2023, 14:55 Uhr

Die Polizei hat in Hennef bei Bonn einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der am Montag zwei Mal auf einen Bekannten geschossen haben soll. Der 50-Jährige habe Verletzungen im Gesicht erlitten, das Krankenhaus aber am Montagabend wieder verlassen können, sagte ein Sprecher der Polizei. Zu der Art der Waffe könnten noch keine Angaben gemacht werden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.