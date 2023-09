Wuppertal Schüsse am Hauptbahnhof: 23-Jähriger stellt sich Von dpa | 06.09.2023, 09:54 Uhr | Update vor 47 Min. Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Nach Schüssen am Wuppertaler Hauptbahnhof und einem folgenden Großeinsatz hat sich ein 23-Jähriger bei der Polizei gestellt. Der Mann habe eine Schreckschusswaffe abgegeben, für die er einen Kleinen Waffenschein besitze, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein 41-Jähriger, der aus einer Druckluftpistole geschossen hatte, wurde noch am Dienstagabend festgenommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht.