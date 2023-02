Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Unfall Schüler von Güterzug erfasst: Schwer verletzt Von dpa | 15.02.2023, 19:28 Uhr

Ein 15-jähriger Schüler ist am Mittwochnachmittag an einem Bahnübergang im Kölner Stadtteil Ossendorf von einem Güterzug erfasst und schwer am Kopf verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.