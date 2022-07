ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Hamm Schranke trifft Linienbus auf Bahnübergang Von dpa | 07.07.2022, 17:03 Uhr

Ein kurzer Stopp eines Linienbusses auf einem Bahnübergang in Hamm ist am Donnerstag glimpflich ausgegangen. Nicht der nahende Zug, sondern eine Bahnschranke erfasste den Bus, wie die Polizei mitteilte. Zuvor musste der Fahrer am Donnerstag wegen des Verkehrs auf dem Bahnübergang kurz stoppen, als die Ampel auf Rot sprang.