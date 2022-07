ARCHIV - Ein Regionalzug der Deutschen Bahn fährt durch einen Bahnhof. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Verkehr Schon wieder Zugausfälle, Pro Bahn: „Nicht mehr akzeptabel“ Von dpa | 22.07.2022, 13:39 Uhr

Krankheitsfälle in der Belegschaft sorgen bei der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen erneut für viele Ausfälle und Unmut bei Fahrgästen. Am Wochenende sind etwa S-Bahnen im Rheinland betroffen, wie DB Regio NRW mitteilte. Man halte „die in den letzten Tagen ansteigenden Totalausfälle von Zuglinien der DB Regio für nicht mehr akzeptabel“, kritisierte der Fahrgastverband Pro Bahn.