Internet Schon mehr als 700 Online-Vernehmungen bei der NRW-Polizei Von dpa | 13.08.2023, 08:48 Uhr | Update vor 1 Std. Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Wird man Zeuge oder Opfer eines Verbrechens in einer fremden Stadt, wird die Aussage bei der Polizei kompliziert. Entweder man fährt noch mal hin oder ein Kollege auf der örtlichen Wache wird in den Fall eingewiesen. Inzwischen geht das aber auch per Video. Laut Polizei ein Erfolgsmodell.