Preisverleihung Scholz: „Nachhaltigkeit" nicht mit Verzicht gleichsetzen Von dpa | 02.12.2022, 19:57 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für ein neues Verständnis des Begriffs „Nachhaltigkeit“ ausgesprochen. „Wir müssen Nachhaltigkeit anders erzählen. Mich hat es nie überzeugt, Nachhaltigkeit mit Verzicht gleichzusetzen“, sagte der SPD-Politiker am Freitagabend in Düsseldorf bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. „Wachstum und Fortschritt sind in uns angelegt - aber nicht als ein Weniger, sondern vor allem als smarter und besser“, sagte der Kanzler. Nachhaltigkeit sei der Schlüssel für Wachstum und Fortschritt, „der Schlüssel für langfristigen Erfolg und für die Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft“.