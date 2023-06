Olaf Scholz Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Deutscher Bauerntag Scholz: Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können Von dpa | 29.06.2023, 09:49 Uhr

Beim zweiten Tag des Deutschen Bauerntages in Münster hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Bedeutung der Landwirtschaft hervorgehoben. In einer Videobotschaft sagte der Kanzler am Donnerstag, die Landwirte seien es, die die Bevölkerung verlässlich mit Lebensmitteln versorgten.