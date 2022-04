Wahlkampfauftakt der SPD in Nordrhein-Westfalen FOTO: Bernd Thissen Landtagswahlen Scholz glaubt an Wahlsieg von NRW-Spitzenkandidat Kutschaty Von dpa | 02.04.2022, 14:48 Uhr | Update vor 49 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai die volle Unterstützung zugesagt und glaubt an den nächsten Wahlsieg der SPD. Kutschaty sei „ein Mann mit sehr klaren Plänen und klugem Verstand“, sagte Scholz beim offiziellen Wahlkampfauftakt der NRW-SPD am Samstag auf dem Burgplatz in Essen. „Er weiß, worum es geht, wenn man ein so großes Industrieland wie Nordrhein-Westfalen führen will. Aber es ist auch jemand mit dem Herzen auf dem richtigen Fleck, der weiß, dass es auch gerecht zugehen muss in einem solchen Land, wenn es eine Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger geben soll.“