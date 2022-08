Bundeskanzler Olaf Scholz steht vor der für die Erdgas-Pipeline Nordstream 1 gewarteten Turbine. Foto: Bernd Thissen/dpa FOTO: Bernd Thissen up-down up-down Energie Scholz: Gas-Turbine kann jederzeit geliefert werden Von dpa | 03.08.2022, 10:34 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland indirekt vorgeworfen, Vorwände für die ausbleibenden Gaslieferungen zu nutzen. Die Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 sei jederzeit einsetzbar und könne geliefert werden, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei einem Besuch des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr. Dort ist die Maschine auf dem Weg von Kanada nach Russland zwischengelagert.