Bundeskanzler Scholz: „Erinnere mich an alle Details des Apollo-11-Fluges" Von dpa | 01.09.2023, 16:49 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erinnert sich nach eigenen Worten noch lebhaft an die erste Mondlandung. „Ich erinnere mich noch an alle Details des Apollo-11-Fluges“, sagte er am Freitag bei einem Besuch des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und des Astronautenzentrums der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Köln. Seitdem habe ihn das Thema Raumfahrt nicht losgelassen, sagte der Kanzler.