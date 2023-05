Olaf Scholz Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down Extremismus Scholz: Brandanschlag von Solingen ist Mahnung für uns Von dpa | 29.05.2023, 09:17 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat an die Toten des rassistischen Brandanschlags von Solingen vor 30 Jahren erinnert. „Der rechtsextreme Mord an fünf Menschen mit türkischen Wurzeln mahnt uns, alle zu schützen, die hier leben, die Verbrechen zu ahnden und Opfern zu helfen“, schrieb er am Montagmorgen auf Twitter. „Mit Respekt für unsere vielfältige Gesellschaft können wir viel erreichen.“ Scholz postete ein Foto des damals ausgebrannten Hauses in Solingen und stellte die Namen der Toten dazu.