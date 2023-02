Garderobe mit Hinweis «Schöffen» Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Schöffen gesucht: NRW braucht Tausende Laienrichter Von dpa | 27.02.2023, 05:57 Uhr

Schöffen gesucht: Viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen werben derzeit intensiv um ehrenamtliche Laienrichter. Insgesamt werden in NRW für die nächste fünfjährige Amtsperiode rund 10.000 Schöffen an den Amts- und Landgerichten gebraucht, wie die Deutsche Vereinigung der Schöffinen und Schöffen (DVS) auf dpa-Anfrage mitteilte. Da die Vorschlagsliste doppelt so viele Kandidaten beinhalten muss, werden aber gut 20.000 Bewerber benötigt. Laienrichter sprechen in Strafprozessen gleichberechtigt mit den Berufsrichtern Recht „im Namen des Volkes“.