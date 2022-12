Winterwetter Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Winterwetter Schneefall in Teilen von NRW erwartet: Glättewarnung Von dpa | 02.12.2022, 08:07 Uhr

Am Freitag soll es in Nordrhein-Westfalen in höheren Lagen stellenweise schneien. In Ostwestfalen und im Sauerland könne es leichten Schneefall oder Schneegriesel geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Gebietsweise könne es durch Neuschnee oder überfrierende Nässe glatt werden.