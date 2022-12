Schnee Foto: Uwe Lein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Schneefälle am Montag möglich: Glatteisgefahr im Bergland Von dpa | 04.12.2022, 09:38 Uhr

Die Woche in Nordrhein-Westfalen könnte mit Schneefällen bis in tiefere Lagen beginnen. Bei Temperaturen von zwei bis minus ein Grad geht aus Süden ins Land ziehender Regen bis ins Flachland in Schnee oder Schneeregen über, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der DWD warnt vor allem für das Bergland vor erheblicher Glättegefahr. In höheren Lagen können die Temperaturen auf minus drei Grad absinken.