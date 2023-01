Winterwetter in Nordrhein-Westfalen Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild up-down up-down Tourismus Schnee und Rodel gut: Eifel-Skiort auf Besucher vorbereitet Von dpa | 27.01.2023, 06:58 Uhr

Raus aus dem Grau der Stadt, hinaus in die helle Schneelandschaft: In NRW gibt es nicht viele Orte, in denen die weiße Pracht länger liegen bleibt. Einige Orte in der Nordeifel gehören dazu. Am Wochenende läuft der Rodellift, Loipen sind gespurt.