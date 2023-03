Glätte Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Schnee und Glätte in NRW: Autounfälle auf A45 Von dpa | 07.03.2023, 06:45 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Dienstagmorgen auf Schnee und glatte Straßen einstellen. Auf der A45 zwischen Hagen und Lüdenscheid kam es in der Früh bereits zu mehreren kleinen Verkehrsunfällen aufgrund der Witterung, wie die Polizei berichtete. In weiten Teilen des Landes blieb es auf den Straßen aber zunächst ruhig.