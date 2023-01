Winterwetter Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Verkehr Schnee und Glätte führen zu mehreren Unfällen in NRW Von dpa | 22.01.2023, 12:07 Uhr

Das Winterwetter mit Schnee und Glätte hat in Teilen Nordrhein-Westfalens erneut zu Unfällen geführt. Etwa in Hagen habe eine 51-Jährige am Sonntagmorgen auf einer schneebedeckten Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren, sei damit ins Schleudern geraten und gegen ein Haltestellenschild gekracht, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin blieb unverletzt.