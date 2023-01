Schnee behindert Verkehr in Nordrhein-Westfalen Foto: Markus Klümper/dpa up-down up-down Wetter Schnee behindert Verkehr - Busse in Wuppertal fahren nicht Von dpa | 19.01.2023, 08:36 Uhr

Es waren nur ein paar wenige Zentimeter Schnee - aber die hatten es in sich: Busse blieben stehen, Lastwagen stellten sich quer, Autofahrer standen im Stau. Schnell ging im Berufsverkehr in NRW am Donnerstagmorgen nichts.