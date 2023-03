Schnee auf der Autobahn Foto: Christoph Reichwein/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Schnee auf der A45 bei Siegen sorgt für Verzögerungen Von dpa | 15.03.2023, 07:08 Uhr

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 45 bei Siegen wegen Schnees auf der Fahrbahn in beiden Richtungen auf Verzögerungen einstellen. Der stockende Verkehr sorgte am Mittwochmorgen für Verzögerungen von etwa einer Stunde, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW auf seiner Internetseite angab. Es bestand die Gefahr, dass Straßen blockiert werden könnten. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Dortmund arbeitete die Autobahnmeisterei daran, den Schnee zu räumen.