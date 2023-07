Kokain Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Drogen Schmuggler mit Kokain im Wert über 400.000 Euro geschnappt Von dpa | 10.07.2023, 14:51 Uhr

Die Bundespolizei hat einen Drogenschmuggler mit Kokain im Wert von rund 414.000 Euro bei Bad Bentheim erwischt. Der 51-Jährige hatte am Samstag etwa 5,5 Kilogramm der Droge über die deutsch-niederländische Grenze geschmuggelt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Beamten hatten das Fahrzeug an einer Abfahrt der Autobahn 30 gestoppt und überprüft. Bei der Kontrolle entdeckten sie im Kofferraum fünf Pakete. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, dass es sich um gepresstes Kokain handelt. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Essen.