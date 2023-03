Warnstreiks in Deutschland - Schleuse Duisburg Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Schifffahrt Schleusen in bestreikt: Güterschiffe kommen nicht weiter Von dpa | 27.03.2023, 11:13 Uhr

Beim bundesweiten Verdi-Warnstreik sind am Montagmorgen auch wichtige nordrhein-westfälische Kanalschleusen blockiert worden. In Duisburg, Münster und Minden kamen Güterschiffe nicht weiter und mussten anlegen. „Die Schleuse Münster am Dortmund-Ems-Kanal ist dicht“, sagte etwa der zuständige Gewerkschaftssekretär Bernd Feldhaus. Damit sei die wichtige Verbindung zwischen dem Mittellandkanal und dem Ruhrgebiet unterbrochen.