Bielefeld Schlangenlinien auf Autobahn: Polizei stellt Fahrer Von dpa | 24.07.2023, 08:56 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der linken Spur auf der Autobahn 2 bei Bielefeld stehengeblieben. Zuvor war er in Schlangenlinien und mit einer Geschwindigkeit von zehn Stundenkilometer unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Verkehrskontrolle am Samstagabend ergab einen Alkoholwert von 3,3 Promille. Auch seine drei Mitfahrer waren stark alkoholisiert. Der Fahrer musste für eine Blutentnahme mit zur Polizei, die Weiterfahrt wurde ihm bis zum nächsten Tag untersagt.