Prozess Schlangen-Tattoo kein Grund für Ablehnung für Polizeidienst Von dpa | 26.09.2023, 14:00 Uhr

Eine Tätowierung mit einem Schlangenkopf, der in eine Hand beißt, kann nicht der alleinige Grund sein, um die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zu verweigern. Mit diesem am Dienstag veröffentlichten Beschluss hat das Verwaltungsgericht Aachen dem Land Nordrhein-Westfalen aufgetragen, die Bewerbung erneut zu prüfen. Der Kläger aus dem Kreis Düren war wegen der Tätowierung auf dem Unterarm abgelehnt worden. Das Tattoo zeigt einen Handschlag, wobei eine Hand durch einen Schlangenkopf ersetzt ist, der die andere Hand beißt. Der Mann könne im Eilverfahren nicht seine Einstellung verlangen, wohl aber eine erneute Prüfung, erklärte das Gericht.