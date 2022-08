ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Kriminalität Schlägerei im Essener Norden: Drei Männer festgenommen Von dpa | 12.08.2022, 11:47 Uhr

Nach einer Straßenschlägerei im Essener Norden hat die Polizei drei Männer vorläufig festgenommen. Sie seien nach der Schlägerei in der Nähe in einem Auto gestoppt worden und hätten Schlagstöcke, Messer und eine Schreckschusswaffe dabei gehabt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei vermutet Bezüge zu Essener Clans.