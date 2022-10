Zoll Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Schlag gegen Drogenhändler: Drei Verdächtige in U-Haft Von dpa | 20.10.2022, 15:16 Uhr

Zoll und Bundespolizei ist ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Etwa 100 Einsatzkräfte haben am Dienstag sieben Objekte in Mönchengladbach, Kleve, Geilenkirchen und Bedburg-Hau (Niederrhein) durchsucht. Wie das Zollfahndungsamt Essen und Staatsanwaltschaft Aachen am Donnerstag mitteilten, fanden parallel dazu auch Durchsuchungen in Landgraaf (Niederlande) statt. Drei Menschen wurden festgenommen. Zwei mutmaßliche Betreiber von Drogen-Produktionsstätten sowie ein mutmaßlicher Drogen-Händler sitzen in Untersuchungshaft.