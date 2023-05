Großeinsatz gegen Mafia Foto: Alex Talash/dpa up-down up-down Großeinsatz Schlag gegen die Mafia: Zahlreiche Razzien auch in NRW Von dpa | 03.05.2023, 08:23 Uhr

Bei einem europaweiten Großeinsatz gegen die kalabrische Mafia-Organisation `Ndrangheta haben in Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen rund 500 Einsatzkräfte insgesamt 51 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Insgesamt sollten den Angaben zufolge allein im bevölkerungsreichsten Bundesland 15 Haftbefehle vollstreckt werden, wie die Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München sowie die Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland am Mittwochmorgen mitteilten.