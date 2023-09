Drogenanbau Schlag gegen Cannabis-Plantagen: drei „Agrarhändler“ in Haft Von dpa | 01.09.2023, 12:37 Uhr | Update vor 25 Min. Cannabis Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei in Kleve und Rotterdam drei Männer festgenommen, die bundesweit und in großem Stil beim Aufbau illegaler Cannabisplantagen geholfen haben sollen. Die Männer im Alter zwischen 28 und 51 Jahren hätten dabei den Deckmantel eines legalen Agrarzubehörladens in Kleve genutzt, teilten die Klever Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Tatsächlich hätten sie zusätzlich Ausrüstung für Cannabisplantagen verkauft und auch Hilfe bei der Inbetriebnahme angeboten, hieß es in der Mitteilung.