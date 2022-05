ARCHIV - Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Oberhausen Schlag gegen Banden: Viele Wohnungseinbrüche aufgeklärt Von dpa | 03.05.2022, 17:34 Uhr

Die Polizei hat eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen in Oberhausen und Umgebung aufgeklärt. Damit sei ein wichtiger Schlag gegen zwei hochprofessionell organisierte Einbrecherbanden gelungen, teilten die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei in Oberhausen am Dienstag mit. Insgesamt seien sechs Männer im Alter von 19 bis 49 Jahren festgenommen worden. Darüber hinaus sind den Angaben nach eine fünfstellige Summe Bargeld sowie Uhren, Schmuck und Elektrogeräte sichergestellt worden.