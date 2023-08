Essen Schlägerei zwischen Familien: Polizei prüft Clan-Bezug Von dpa | 24.08.2023, 13:51 Uhr | Update vor 30 Min. Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einer gescheiterten Beziehung sind in Essen zwei Familien aufeinander losgegangen - es gab acht Verletzte, die Polizei prüft Bezüge zur Clankriminalität. Nach ersten Ermittlungen war die Beziehung einer 25-jährigen Libanesin und eines 25-jährigen Türken zerbrochen. Als am Mittwochabend die gemeinsame Wohnung geräumt werden sollte, seien mehr als zehn Personen aus beiden Familien aneinandergeraten und hätten mit Fäusten und Gegenständen aufeinander eingeschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte.