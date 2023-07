Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Schlägerei in Supermarkt: Acht Menschen verletzt Von dpa | 02.07.2023, 10:27 Uhr

Acht Menschen sind bei einer Schlägerei in einem Supermarkt in Iserlohn (Märkischer Kreis) am Samstagabend verletzt worden. Nachdem sich mehrere Männer - darunter zwei, die bei der Schlägerei verletzt worden waren - bei der Polizei gemeldet hatten, fuhren die Beamten zu dem Geschäft. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort trafen die Einsatzkräfte auf 15 Menschen, die mutmaßlich an der Schlägerei beteiligt waren. Auch unter ihnen waren weitere Verletzte.