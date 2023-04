Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Schlägerei in Hotel: Vier Festnahmen Von dpa | 15.04.2023, 17:57 Uhr

Nach einer Schlägerei in einem Hotel in Düsseldorf sind mehrere Angreifer flüchtig. Bei der Auseinandersetzung sei am Samstag eine Person durch einen Schlag gegen den Kopf verletzt worden, Mobiliar sei zertrümmert worden, teilte die Polizei mit. Vier Männer seien vorläufig festgenommen worden. Die Polizei setzte bei der Fahndung nach den Flüchtigen auch einen Hubschrauber ein. Die Hintergründe des Streits blieben zunächst offen.