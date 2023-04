Schlägerei in Hotel in Düsseldorf Foto: David Young/dpa up-down up-down Düsseldorf Schlägerei in Hotel: Streit zwischen zwei Familien Von dpa | 16.04.2023, 13:05 Uhr

Auslöser für eine Schlägerei in einem Hotel in Düsseldorf ist ein bereits länger schwelender Streit zwischen zwei Familien gewesen. Die Hintergründe und die Tatbeteiligten würden noch ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.