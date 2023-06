Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Schlägerei in Castrop-Rauxel: Polizei bittet um Zeugenvideos Von dpa | 21.06.2023, 15:59 Uhr

Im Rahmen der Ermittlungen zu einer Massenschlägerei in Castrop-Rauxel hat die Polizei Zeugen um das Zusenden von Videos der Tumulte gebeten. Nach bisherigen Erkenntnissen seien mindestens 18 Videos gefilmt und geteilt worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Bei den in sozialen Medien geteilten Dateien sei die Qualität allerdings „stark reduziert“. Deshalb seien die Ersteller der Clips gebeten, die Originaldateien zur Verfügung zu stellen. Bisher lägen sechs dieser Dateien schon vor.