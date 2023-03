Schleuse Duisburg Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Auswirkungen des Streiks Schiffsstaus an Schleusen lösen sich langsam auf Von dpa | 28.03.2023, 11:09 Uhr

An den nordrhein-westfälischen Kanalschleusen haben sich am Tag nach dem Verdi-Warnstreik Staus wartender Güterschiffe langsam aufgelöst. „Wir hatten hier am Montag etwa 20 Schiffe, die anlegen mussten“, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes über die Schleuse Duisburg-Meiderich am Rhein-Herne-Kanal. „Das arbeiten wir jetzt bis zum Nachmittag ab.“ Die Schleusen seien seit 0.00 Uhr wieder geöffnet.