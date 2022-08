Ein Kanu fährt an den trockengefallenen Buhnen am Rheinufer vorbei. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild FOTO: Federico Gambarini up-down up-down Trockenheit Schifffahrt: Pegel bei Kaub nur knapp über 40 Zentimeter Von dpa | 12.08.2022, 07:47 Uhr

Der für die Schifffahrt auf dem Rhein wichtige Pegelstand bei Kaub in Rheinland-Pfalz ist am Freitag weiter gesunken. Er lag nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung am Morgen bei 42 Zentimetern und damit rund 5 Zentimeter niedriger als zum gleichen Zeitpunkt des Vortags. Laut Prognose der Behörde könnte noch am Freitag die Marke von 40 Zentimetern fallen.