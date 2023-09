Bahnverkehr Schienen-Sanierungsplan bis 2030 mit vielen Strecken in NRW Von dpa | 15.09.2023, 12:37 Uhr | Update vor 35 Min. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Kraftakt soll das deutsche Schienennetz saniert werden, mit vielen Streckenabschnitten auch in Nordrhein-Westfalen. Deutsche Bahn und Bundesverkehrsministerium stellten am Freitag in Frankfurt einen Plan vor, dem zufolge insgesamt 40 stark belastete Strecken bundesweit mit Milliardenaufwand bis einschließlich 2030 grundlegend saniert werden sollen. Die Teilstrecken sollen für die Arbeiten in der Regel jeweils fünf Monate lang komplett gesperrt werden. In NRW geht es demnach 2025 los.