Nachdem ein Mann einem anderen im Streit eine Schaufel auf den Kopf geschlagen hat, schwebt das Opfer weiter in Lebensgefahr. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Arnsberg am Montag mit. Die beiden 40 und 36 Jahre alten Männer waren in einem Warsteiner Wohnheim am Freitag in einen Streit geraten, bei dem der Jüngere mit einer Schaufel schwer am Kopf verletzt wurde. Nach der Attacke im Flur musste der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht werden.