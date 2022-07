ARCHIV - Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Wetter Schauer und Gewitter in NRW Von dpa | 21.07.2022, 07:58 Uhr

Zum Ende der Woche bleibt es in Nordrhein-Westfalen mit Blick auf das Wetter ungemütlich. Vor allem am Donnerstag ist im Norden mit Schauern und örtlich auch Gewittern zu rechnen, die im Tagesverlauf aber nachlassen sollen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Gegenzug wird es aber nicht mehr ganz so heiß wie in den vergangenen Tagen. Die Werte liegen zwischen 23 und 26 Grad Celsius. In der Nacht wird es wechselnd wolkig und klar und es kühlt ab auf 16 bis 12 Grad.