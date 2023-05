Regenwetter Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Wettervorhersage Schauer und Gewitter in Nordrhein-Westfalen erwartet Von dpa | 12.05.2023, 09:10 Uhr

In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen zeitweise gegen Schauer und Gewitter wappnen. Nachdem der Regen am Freitagvormittag erst abziehe und es zunehmend sonniger werde, gebe es im Laufe des Tages wieder einzelne Schauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen - „gering wahrscheinlich“ auch mit Windböen und Starkregen, vor allem im Südwesten des Landes. Im Norden scheine die Sonne unterdessen am längsten. Die Temperaturen liegen bei maximal 19 und 23 Grad und in den Hochlagen bei 15 bis 17 Grad. Der Wind geht schwach bis mäßig.