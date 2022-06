Ein Radfahrer fährt bei Regenwetter durch Köln. Foto: Roberto Pfeil/dpa FOTO: Roberto Pfeil Wettervorhersage Schauer und Gewitter in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 07.06.2022, 08:12 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf eher ungemütliches Wetter mit Schauern und Gewittern einstellen. Am Dienstag gibt es im Tagesverlauf einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In der Eifel kann es am Nachmittag und am Abend auch kurze Gewitter geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei etwa 21 Grad, in den Hochlagen bei 18 Grad.