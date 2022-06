ARCHIV - Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild FOTO: Tobias Hartl/Vifogra up-down up-down Wetter Schauer und Gewitter am Sonntag und zum Wochenstart erwartet Von dpa | 26.06.2022, 12:49 Uhr

Warme Temperaturen, aber viel Regen und teils kräftige Gewitter: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf wechselhaftes Wetter zum Wochenstart einstellen. Am Sonntagnachmittag kommt es vor allem im Osten zu kräftigen Gewittern, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Auch Starkregen, Hagel und Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometer seien möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 26 Grad im Osten und 25 Grad im höheren Bergland. Das regnerische Wetter zieht sich über die Nacht bis in den Montagvormittag hinein.