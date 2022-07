ARCHIV - Ein Schäferhund steht auf einer Wiese. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Notfall Schäferhündin Loulou gerät in den Rhein und wird gerettet Von dpa | 15.07.2022, 19:35 Uhr

Eine Schäferhündin hat bei Bad Honnef eine unfreiwillige Tour durch den Rhein hinter sich gebracht. Das Tier mit Namen Loulou sei am Freitagnachmittag beim Baden am Ufer in die Mitte des Stroms gezogen worden, teilte die Feuerwehr mit. Rettungskräfte machten sich umgehend auf den Weg. An einer etwas entfernten Uferstelle gelang es ihnen schließlich, das Tier vom Land aus aus dem Wasser zu holen. „Sie hat einmal den Rhein durchquert und zweieinhalb bis drei Kilometer zurückgelegt“, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Die Hundebesitzerin habe die unverletzte aber erschöpfte Loulou schließlich glücklich wieder in Empfang nehmen können.