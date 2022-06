ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Märkischer Kreis Schaf verheddert sich in Zaun: Polizei hilft Von dpa | 07.06.2022, 11:09 Uhr

Ein Schaf hat sich im Sauerland so unglücklich in seinem mobilen Zaun verheddert, dass schließlich die Polizei zur Hilfe kam. Eine Anwohnerin habe das hoffnungslos eingewickelte Tier am Sonntagmorgen entdeckt und in ihrer Not die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte auf der Weide ankamen, fanden sie das Schaf, das mit seinen Beinen und der Wolle in dem Zaun gefangen war. „Mit Schere und guten Worten befreiten die Polizeibeamtinnen das Tier“, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag. Unverletzt sprang das Schaf dann davon.