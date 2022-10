Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Sauna im Dachgeschoss von Hotel in Flammen Von dpa | 13.10.2022, 05:29 Uhr

In der Düsseldorfer Innenstadt hat eine Sauna im Dachgeschoss eines Hotels gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Donnerstagmorgen sagte, konnte sich das Feuer durch das Holz in der Sauna schnell ausbreiten. Der Brand sei auch auf die Dachfläche übergegangen. „Als die ersten Einsatzkräfte auf das Gebäude zufuhren, waren bereits meterweite Flammen aus der obersten Etage des Gebäudes zu sehen“, sagte der Sprecher.